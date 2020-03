Ben Arous: Procès verbaux contre des propriétaires de restaurants et salons de thé

Des campagnes de contrôle sont menées ces jours-ci au gouvernorat de Ben Arous par les brigades de la police municipale et la police de l’environnement dans le cadre du suivi de l’application des mesures de prévention décidées par le gouvernement liées aux lieux publics.

“Sept procès-verbaux d’infraction ont été rédigés à l’encontre des propriétaires de restaurants et cafés à Hammam Lif qui ne se sont pas conformés aux horaires de fermeture”, a souligné à l’agence TAP Mohamed Ben Khelifa, premier délégué de Ben Arous.

Il a affirmé que les campagnes d’inspection se poursuivent pour s’assurer que les mesures de prévention annoncées par le gouvernement soient respectées et exécutées scrupuleusement et appliquer la loi sur les contrevenants en cas de nécessité.