Ben Arous-Ramadan: Des aides financières et en nature aux familles démunies

Des aides financières et en nature seront allouées aux familles nécessiteuses dans le gouvernorat de Ben Arous, à l’occasion du mois de Ramadan.

Selon Nizar Haji, directeur régional des affaires sociales, ces aides portent sur la distribution de 1800 colis alimentaires et l’octroi d’un montant de 120 dinars au profit de 8815 familles dans la région.

Il a, dans une déclaration à l’Agence TAP, indiqué que la première tranche (60 dinars) a été versée 17 mars 2023 et la seconde est prévue le 17 avril 2023.

D’autres familles bénéficieront de 8800 colis de denrées alimentaires, dans le cadre du don libyen fait à la Tunisie, outre l’organisation de tables de rupture du jeûne pour de 200 personnes à Mhamdia.

