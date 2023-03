Des équipes mixtes de la police municipale de Ben Arous en coordination avec les services de la direction régionale du commerce ont saisi dans un dépôt situé dans la région de Mégrine plus de 46 tonnes de café et 20 tonnes d’orge subventionné.

Estimée à 1,7MD, la quantité saisie s’inscrit dans le cadre de la campagne de la lutte contre le monopole, la spéculation et la hausse des prix.

