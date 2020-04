Ben Arous: Séance de travail pour le suivi de l’application des mesures contre la propagation du Covid-19

Le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoune a tenu, mercredi, une séance de travail au siège du gouvernorat de Ben Arous, consacrée au suivi de l’application des mesures annoncées dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la propagation du Covid-19.

La séance de travail a été l’occasion également d’examiner les moyens de parfaire la coordination entre les autorités publiques centrales, régionales et locales, indique un communiqué de presse du ministère.

Les maires de Ben Arous ont évoqué les problèmes qui se posent dans la région s’articulant notamment autour de la situation des agents de propreté et d’hygiène, du traitement des ordures ménagères, de l’organisation de l’enterrement et des programmes de formation et de mise à niveau des agents municipaux.

La question de l’application du confinement dans les différentes délégations de Ben Arous et des arrivants de l’étranger ainsi que les difficultés financières de certaines municipalités et les projets en suspens, ont été au centre de la séance de travail.

Le ministre des Affaires locales a salué les efforts déployés par les différents corps sécuritaires, appelant à conjuguer les efforts aux niveaux local et régional et à associer la société civile pour sortir de la crise sanitaire avec les moindres dégâts.

Ont pris part à la séance de travail, le gouverneur de la région Ali Said, ainsi que des députés représentant la circonscription de Ben Arous et les maires de la région.