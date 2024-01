Ben Gvir accuse la CIJ d’antisémitisme

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a dénoncé la Cour internationale de justice pour avoir pris une série de mesures provisoires à l’encontre d’Israël, qualifiant l’instance internationale d’ « antisémite ».

« La décision du tribunal antisémite de La Haye prouve ce que l’on savait déjà : ce tribunal ne cherche pas la justice, mais plutôt la persécution du peuple juif. Ils sont restés silencieux pendant la Shoah et aujourd’hui, ils poursuivent leur hypocrisie et vont encore plus loin », a-t-il dit cité par le Times of Israeldéclare-t-il.La CIJ, dans sa version actuelle, a été fondée en 1945.« Les décisions qui mettent en péril l’existence de l’État d’Israël ne doivent pas être écoutées », ajoute Ben Gvir. « Nous devons continuer à vaincre l’ennemi jusqu’à la victoire totale. »