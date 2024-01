Ben-Gvir encourage la police des frontières à tirer sur un Palestinien même s’il n’y a pas de danger

Le ministre israélien de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a visité la base militaire de Yehuda et Shomron et a déclaré aux soldats de la police des frontières : « Vous avez tout mon soutien : « Vous avez tout mon soutien ; si votre vie est en danger ou si vous voyez un terroriste, même s’il ne vous met pas en danger, tirez. Je vous soutiens ». Il a ajouté : « Toute la nation d’Israël vous soutient, vous fait confiance et est certaine que vous combattrez les terroristes avec détermination. Un cheveu de votre tête vaut mille terroristes », a-t-il dit.

