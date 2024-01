Ben Gvir menace de renverser le gouvernement si un accord « inconsidéré » est conclu avec le Hamas

Dans un post succinct publié sur X, anciennement Twitter, le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a menacé de renverser le gouvernement si un accord « inconsidéré » devait être conclu avec le Hamas.

De nombreuses informations ont fait état de la possibilité que les deux parties puissent rapidement trouver un accord qui comprendrait la remise en liberté de milliers de prisonniers palestiniens incarcérés en Israël pour atteinte à la sécurité nationale et une longue pause dans les combats actuellement en cours à Gaza contre le retour des otages qui sont encore aujourd’hui retenus en captivité dans la bande. Les politiciens de droite ont critiqué avec virulence un grand nombre des détails qui figureraient dans cet accord, rappelle, à ce propos, The Times of Israel..

« Un accord inconsidéré = le démantèlement du gouvernement », a écrit le ministre d’extrême-droite sur X.