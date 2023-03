Ben Hammouda se fait Cassandre

L’économiste et ancien ministre de l’Economie et des Finances, Hakim Ben Hammouda a mis l’accent, jeudi, sur l’importance de mettre en place un programme de sauvetage économique « rapide » et d’améliorer le climat politique, afin de sortir le pays de la crise économique actuelle.

Dans une note politique intitulée « Où va l’économie en 2023 ? », publiée, jeudi, par le Think Tank Global « Institute 4 Transitions » dont il est le fondateur, Ben Hammouda estime que « faute d’accord avec le FMI, c’est le secteur bancaire qui financera le budget de l’Etat ». Selon ses prévisions, si ce scénario permettrait de parvenir à un taux de croissance élevé de 3,4%, il entraînera une « fragilité croissante » des grands équilibres de l’économie nationale, où l’inflation pourrait atteindre 17 % et le taux de change du dinar baisser de 12 %.

Ce choix serait également « à l’origine d’une plus grande fragilité du système bancaire et pourrait entraîner de nouvelles dégradations des notes souveraines des banques publiques et privées nationales ».

Par ailleurs, il existe aussi, un scénario de tension moyenne au cas où le gouvernement fera de l’investissement public la variable d’ajustement et l’utilisera pour financer ses besoins en l’absence d’un accord avec le FMI, ce qui rendra l’accès au financement extérieur difficile, a considéré Ben Hammouda.