Ben Hassine: Deux accords pour soutenir l’internationalisation des startups tunisiennes

Le président et directeur général du Centre de promotion des exportations, Mourad Ben Hussein, a déclaré à African Manager, ce vendredi 23 juin 2023, que deux accords de partenariat ont été signés avec la Fondation TUNISIAN STARTUPS à l’effet d’aider ces dernières à être présentes sur les marchés mondiaux, à travers des salons et expositions internationaux, à l’instar du plus grand salon technologique à Toronto, au Canada, qui aura lieu à partir du 26 juin.

La Tunisie sera présente à travers 35 startups tunisiennes dans le cadre d’un programme de coopération avec l’ambassade du Canada.

Mourad Ben Hassine a indiqué que le deuxième accord a été signé avec la Fondation du Mouvement des Jeunes Entrepreneurs et Étudiants MOOVJEE TUNISIE, qui cible la communauté tunisienne en Europe et regroupe de nombreux pays du Maghreb, dont le Maroc et l’Algérie.

En effet, le CEPEX a déclaré disposer d’un appui financier et technique pour encadrer ces startups en Tunisie et en Algérie, et ce, en marge de la quatrième réunion des matinées export intitulée « Perspectives d’accès aux marchés internationaux des startups tunisiennes » à la Maison de l’Exportateur, en présence de plus de 150 Institutions et structures d’exportation représentées par plus de 160 participants.

Mourad Ben Hassine a ajouté que ces accords marquent une plus grande ouverture aux startups et seront suivis d’autres accords avec des institutions privées et publiques qui soutiennent la formation et les mécanismes de formation des propriétaires de startups en Tunisie.