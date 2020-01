Ben Jaafar souligne le besoin d’une équipe gouvernementale cohérente bénéficiant d’un soutien politique

Mustapha Ben Jaafar, président de l’Assemblée nationale Constituante (2011-2014) a mis l’accent, lundi sur le besoin d’une équipe gouvernementale cohérente bénéficiant d’un “soutien politique engagé”.

Dans une déclaration de presse à l’issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh, Ben Jaafar a ajouté que les expériences passées ont démontré l’importance d’un cordon politique engagé. Il a estimé qu’un gouvernement voté à une majorité des deux tiers pourrait ne pas tenir.

Concernant l’exclusion de certains partis des concertations, Ben Jaafar a confié qu’il n’est pas favorable à l’idée d’un gouvernement d’union nationale dans la mesure où le pays ne fait face à aucun danger imminent.

La Tunisie, a-t-il souligné, a plutôt besoin de réformes économiques et sociales et à parachever la mise en place des institutions constitutionnelles. Et des priorités nécessitent, selon lui, de l’harmonie et de la cohérence entre les membres de l’équipe gouvernementale ainsi qu’un cordon politique pour soutenir ses actions.

Mustapha Ben Jaafar a salué la démarche empruntée par le chef du gouvernement désigné, basée sur la discussion des programmes avant d’entamer la formation des membres de la nouvelle équipe.

Ben Jaafar était à la tête du parti Ettakatol, le même parti auquel appartenait le chef du gouvernement désigné avant de présenter sa démission et se consacrer à la formation de la nouvelle équipe gouvernementale.