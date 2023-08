Bénéficiaire, l’UBCI prépare un nouveau siège social à 34,5 MDT

Les états financiers intermédiaires de la banque UBCI pour la période du 1er semestre 2023, font apparaître des capitaux propres positifs de 491, 611 MDT, y compris un résultat bénéficiaire de 25, 200 MDT. Malgré un PNB de plus de 151,7 MDT et qui était en hausse, le bénéfice de la période baissait tout de même par rapport aux 27,8 MDT du 1er semestre 2022, handicapé surtout par les 12,5 MDT en dotations aux provisions et résultat. Des provisions qui étaient en hausse de presque 10 MDT, mais sont signe d’une volonté manifeste de Cleaning, et qui pourraient même être reprises.

Nouvelle, « dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie immobilière arrêtée par le Conseil d’Administration, l’UBCI a procédé au cours du premier semestre 2023 à la finalisation d’une opération d’acquisition d’un terrain destiné à la construction de son nouveau siège social pour un coût global de 34,5 millions de dinars ».