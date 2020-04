Benhamadi du groupe Condor, en liberté provisoire

La chambre d’accusation du conseil judiciaire de la ville d’Alger remis, depuis le mercredi 22 avril 2020, en liberté provisoire l’homme d’affaire et PDG du groupe algérien Condor Abderrahmane dit aussi Abdelmalek, Benhamadi, groupe qui est par ailleurs commercialement installé en Tunisie.

Capitaine d’industrie dans son pays et ailleurs, il avait été placé en détention provisoire, en août 2019, avec deux de ses frères, dans le cadre de toute une campagne d’arrestation qui avait suivi le changement politique et les dernières élections présidentielles, sous l’accusation de « « blanchiment d’argent et transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l’effet d’en dissimuler la source illicite dans le cadre d’un groupe criminel, dilapidation et utilisation de fonds de banque, incitation d’agents publics à exploiter leur influence effective et supposée dans le but de bénéficier d’indus privilèges ».

Benhamadi est aussi connu en Tunisie, où le groupe algérien Condor poursuit son activité commerciale de façon normale, nous assure-t-on de sources proches du groupe.