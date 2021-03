Béni Khedach et Senad font partie des municipalités touristiques

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar, a annoncé vendredi, que les deux municipalités de Béni Khedach (gouvernorat de Medenine) et de Senad (Gafsa), ont intégré, officiellement, la liste des municipalités touristiques, après avoir achevé toutes les procédures légales. Selon un communiqué publié, vendredi, sur la page Facebook de l’Instance Générale de Prospection et d’Accompagnement du Processus Décentralisé, relevant du département des Affaires locales et de l’Environnement, ces deux municipalités pourront, ainsi, bénéficier du soutien du Fonds de Protection des Zones Touristiques, afin de pouvoir développer leurs activités, valoriser leurs patrimoines culturel et historique, et contribuer à la mise en œuvre de différents programmes touristiques.

