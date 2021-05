Benyamin Nétanyahou mis en échec par ses alliés

Cette fois-ci, Benyamin Nétanyahou a été mis en échec par la droite. Les anciens partenaires qu’il a déçus ne sont pas revenus, et certains de ses alliés ont refusé de faire les concessions nécessaires. Après vingt-huit jours de tractations, mardi 4 mai à minuit, le plus pérenne des premiers ministres israéliens a donc dû rendre son mandat pour former un gouvernement au président israélien.

Il n’avait pourtant pas ménagé ses efforts, promettant ici des postes, là des sièges en commission. A son ex-ministre de la défense, le dirigeant d’extrême droite Naftali Bennett, fort de sept députés à la Knesset, Nétanyahou a même proposé de prendre immédiatement la tête d’un gouvernement de droite, pendant un an, dans le cadre d’une rotation. En vain. « Je n’ai pas demandé le poste de premier ministre, mais un gouvernement – ce qu’il n’a malheureusement toujours pas », a répondu sèchement le chef du parti Yamina, qui n’a plus confiance en son ancien mentor.

Après quatre élections en moins de deux ans, Israël n’arrive toujours pas à se doter d’un gouvernement stable. Or, Benyamin Nétanyahou a besoin de rester au pouvoir pour limiter les effets de son procès pour corruption, fraude et abus de confiance qui s’est ouvert en 2020.