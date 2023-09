BERD: 30 millions d’euros pour soutenir les ME en Tunisie, en Egypte et au Maroc

La BERD a annoncé, vendredi, son engagement à verser jusqu’à 30 millions d’euros à « Mediterrania Capital IV (MC IV) », le nouveau fonds levé par « Mediterrania Capital Partners », pour soutenir les entreprises de taille moyenne (ME) en Tunisie, en Egypte et au Maroc

Ce fonds vise à générer des plus-values à long terme à partir d’investissements en actions et d’investissements connexes dans cette catégorie d’entreprises dans ces 3 pays.

Grâce à cet investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement entend contribuer à la résilience des marchés financiers en soutenant le capital-investissement en tant que source de financement alternative en Afrique du Nord.

Il fait suite à deux investissements antérieurs de la BERD dans les fonds de Mediterrania Capital : MC II et MC III. Au cours des dix dernières années, ces deux fonds ont investi dans 15 petites et moyennes entreprises (PME) et sociétés de taille intermédiaire en Afrique, générant un chiffre d’affaires annuel cumulé de 1,5 milliard d’euros et employant plus de 22 000 personnes.

MC IV vise à investir jusqu’à 350 millions d’euros dans des entreprises africaines afin de les aider à atteindre leur plein potentiel opérationnel et de générer des retours financiers pour les investisseurs.

Les fonds de Mediterrania Capital ciblent les entreprises de taille moyenne opérant dans des secteurs essentiels au développement, notamment l’éducation, les services financiers, les soins de santé, les produits pharmaceutiques, la construction et les biens de consommation de base.

Mediterrania Capital Partners est une société de capital-investissement qui se concentre sur les investissements de croissance dans les PME et les entreprises de taille moyenne en Afrique. La société investit dans des entreprises consolidées et en croissance dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre 20 et 300 millions d’euros et qui ont des stratégies d’expansion sur les marchés de l’Afrique du Nord et de l’Afrique subsaharienne. Elle est basée à Malte et dispose de bureaux à Abidjan, Barcelone, Le Caire, Casablanca et Maurice.