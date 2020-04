Bergamini : L’UE prête à soutenir financièrement la Tunisie pour lutter contre le COVID-19

TUNIS, L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini a exprimé, vendredi, la disposition de l’UE à continuer à soutenir la Tunisie en cette période de crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus à travers la garantie d’un appui matériel et financier, a indiqué un communiqué publié par le ministère de la santé.

Lors de son entretien avec le ministre de la santé, Abdellatif Mekki, Bergamini a rappelé l’importance du programme ” Essaha Aziza ” (la santé précieuse) financé par l’UE visant à développer et à équiper la première ligne de santé en Tunisie afin de promouvoir les programmes nationaux de prévention contre les différentes maladies.

A cette occasion, les deux parties ont souligné l’importance de coordonner les efforts et d’échanger les expertises pour lutter efficacement contre le nouveau coronavirus.