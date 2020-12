Berger égorgé par des terroristes à Kasserine : La présidence de l’ARP condamne un  » acte de trahison « 

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a condamné, dimanche soir, « l’acte de trahison perpétré par un groupe de terroristes et dont la victime a été le citoyen-martyr Okba Dhibi « .

Elle a dénoncé, dans un communiqué, le fait de cibler des citoyens, qualifiant les actes qui se sont répétés aux environs du mont Selloum, » d’actes lâches visant à déstabiliser le pays « .

La présidence de l’ARP a par ailleurs renouvelé » sa confiance dans les forces militaires et sécuritaires « , soulignant la capacité de ces forces à mettre fin au terrorisme et à protéger le pays et les citoyens.

Elle a appelé à cet effet toutes les forces politiques et le peuple à » s’unir contre le terrorisme en tant qu’ennemi commun « .

Dimanche après-midi, 20 décembre 2020, des terroristes ont décapité, le berger Okba Ben Abdeldayem Dhibi, dans la zone de Slatniya de la délégation de Hassi El Frid à Kasserine (Centre-ouest de tunisie).

Le pôle judiciaire anti-terrorisme s’est saisi de l’enquête, a déclaré à TAP, le chargé de l’information et de la communication au Tribunal de Première instance de Tunis, Mohsen Dali.