BFPME : Suspension provisoire des séances de présentation et d’assistance

Les séances de présentation de la BFPME (banque de financement des petites et moyennes entreprises) et d’assistance aux promoteurs, organisées à l’attention des potentiels futurs clients sont suspendues afin d’atténuer les risques de contagion par le Coronavirus, a fait savoir mercredi, ladite banque.

Ces restrictions seront levées, aussitôt que les conditions l’auront permis, a-t-elle expliqué, dans un communiqué, rappelant que ces séances étaient habituellement organisées à raison de deux fois par semaine (tous les mercredis et tous les vendredis à 10 H 30, au Siège Social).

Afin de pouvoir rester à l’écoute des porteurs d’idées de projets et des promoteurs de PME qui désirent avoir des informations sur l’offre de la BFPME, en matière d’accompagnement et de financement des créations et des extensions des PME, les interessé (es) peuvent joindre la BFPME par téléphone ou par e-mail, durant l’horaire administratif

adopté actuellement (Du lundi au vendredi de 08 H 00 à 14 H 30), sur le site de la BFPME:www.bfpme.com.tn, ou via le lien https://bfpme2012.wixsite.com/bfpme/reseau-1

Les mêmes possibilités sont également valables au niveau des agences régionales de la BFPME sur les 24 gouvernorats de la République.

Pour ceux qui souhaitent participer aux prochaines séances de présentation de la BFPME, ils peuvent envoyer un e-mail

dans ce sens sur l’une des deux adresses indiquées ci-dessus, afin de pouvoir y assister, une fois que les restrictions relatives au Coronavirus seront levées, lit-on dans le communiqué, lit-on dans le communiqué.