BH Assurance choisit AXXIS SYSTEMS comme partenaire pour la refonte de son système d’information

Engagée dans une stratégie de transformation digitale, BH Assurance vient d’annoncer son partenariat technologique avec AXXISSystems, la filiale espagnole leader de l’ERP assurances, pour la refonte de son système d’information afin de conforter son ambition stratégique orientée autour de la satisfaction et l’amélioration de l’expérience client, l’excellence opérationnelle et la transformation technologique.

La convention de ce partenariat a été conclue ce mercredi 2 mars 2022, couronnant une approche innovante et ambitieuse pour le choix de son nouveau système d’information flexible, intégré et robuste.

Cette stratégie de refonte du système d’information découle d’un constat qui est propre à BH Assurance. Innover pour un meilleur time to market de l’assurance numérique en réponse aux nouvelles attentes de l’assuré, plus digital, plus volatil et mieux informé. Et de fait, il s’agit aussi de revisiter entièrement les process internes de collaboration avec les partenaires externes et de se recentrer sur la relation client.

BH Assurance, qui est à la fois leader de la digitalisation du secteur de l’assurance en Tunisie et la plus start-up dans l’esprit, continue à livrer ses produits et services d’assurance 100% en ligne. En 2020, elle lance une plateforme mobile omnicanale WININTI en créant de nouveaux standards en termes de simplicité et de rapidité de souscription. Par ce partenariat, BH Assurance se déclare pleinement engagé dans le chantier de l’amélioration de l’expérience client en faisant le choix d’un progiciel métier innovant tout en conservant son unicité et sa souplesse. Une révolution majeure et une carte non négligeable à jouer pour se distinguer et faire valoir sa valeur ajoutée en favorisant l’innovation, la diversité de l’offre et des prix attractifs pour ses clients particuliers comme pour les entreprises.