BH Bank : 1,4 million de dinars et un immeuble pour confinement

La BH Bank a effectué un don financier d’un montant de 1,4 million de dinars et mis à la disposition exclusive du Ministère de la Santé, d’un immeuble pour confinement.

Elle procédera, aussi, au report d’échéances de crédit et à la déduction des frais et commissions liés aux paiements digitaux.

Aussi, BH Bank a pris toutes les dispositions appropriées, pour assurer la protection de son personnel et le maintien en activités de ses prestations. Le dispositif opérationnel déployé permettra aux clients d’effectuer leurs opérations bancaires à distance.

La banque a aussi pris les dispositions nécessaires pour assurer la protection de ses clients à travers la désinfection régulière par le gel hydro-alcoolique et autres produits des locaux des services centraux, des agences et des espaces libre-service, ainsi que des DAB.

Par ailleurs et an d’éviter les regroupements et minimiser les déplacements de ses clients vers les agences, la BH Bank, met à leurs dispositions, divers canaux de distribution et de centre de contact à distance, à l’effet de les servir.