BH Bank : Le Produit Net Bancaire augmente de 7,1%, à fin mars 2023

Le Produit Net Bancaire de la BH Bank a atteint 146,9 millions de dinars (MD), à fin mars 2023, contre 137,2 MDT à fin mars 2022, soit une progression de 7,1%, c’est ce qui ressort des indicateurs d’activité de la Banque du premier trimestre de cette année publiés sur le site de la bourse de Tunis.S’agissant de l’encours des créances sur la clientèle et des dépôts de la clientèle, ils ont augmenté respectivement, de 10,4%, et de 9.7%, à la fin du premier trimestre 2023.De même, les produits d’intérêts ont évolué de 52,7 MD, soit une évolution de 26,5%, pour atteindre 251,5 MD. Idem, pour les commissions perçues par la banque, qui ont augmenté de 5,9 %, à 31,3 MD.En ce qui concerne les charges générales d’exploitation, ils ont, à leur tour, progressé de 11,8 %, pour atteindre 19,4 MD.En revanche, les emprunts et ressources spéciales ont baissé 9,3%, à 1 530 MD à fin mars 2023.

