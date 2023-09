BH BANK : les bénéfices provenant des emprunts nationaux s’élèvent à 44 MD

Les bénéfices de la banque » BH Bank » provenant des emprunts nationaux, sous forme de bons du trésor, ont atteint 44 millions de dinars, au cours du 1er semestre 2023 contre 28,4 MD durant la même période de 2022, enregistrant une hausse de 53,3% , selon les états financiers intermédiaires de la banque publiés vendredi sur le site du Conseil du marché financier (CMF).

Les crédits accordés aux clients opérant dans les différents secteurs et aux ménages n’ont augmenté que de 3,7% au cours du 1er semestre 2023 pour atteindre 10569,4 MD

En contrepartie, l’encours des dépôts à la clientèle et à la fin du mois de juin 2023 a atteint 8891,8 MD. L’écart entre les dépôts et les crédits accordés a entrainé une baisse de la liquidité de la banque qui a marqué un déficit de 29,3 MD.

De l’autre côté, les indicateurs de la banque ont fait ressortir une légère hausse de son produit net bancaire (PNB) durant le 1er semestre 2023, de 8,4% pour atteindre 312,8 MD . Le coût de risques de crédit a enregistré une hausse remarquable au cours de la même période de 76,3% pour atteindre 77,7 MD à la fin du mois de juin 2023 .

Toutefois, la régression du rendement de la banque avec la hausse du coût du risques ainsi que le déficit en liquidité n’ont pas empêché une hausse des frais de personnel de 17,5% au cours de 6 premiers mois de 2023, soit une valeur de 88,9 MD

Les bénéfices de la banque ont diminué, au cours du 1er semestre 2023, de 26,5% pour atteindre 59 MD à la fin du mois de juin 2023.

BH Bank enregistre des difficultés de gestion des crédits et des garanties bancaires. Le taux des garanties des crédits par les hypothèques ne dépasse pas 21% à la fin du mois de juin 2023.

La Banque » BH Bank » est une société anonyme créée en 1974 sous forme d’un fonds national pour l’épargne logement. En 1989, elle s’est transformée en banque relevant du ministère des Finances. Le capital social de la banque est de 238 MD, dont l’Etat est actionnaire. La part de l’Etat et des autres actionnaires publics est de 55,6%, selon les dernières données du ministère des finances

