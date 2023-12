BH Bank: Recouvrement de seulement 15,5 MDT de créances sur 114,5 MDT

La BH Bank n’a pas concrétisé les procédures requises par la loi n°36 de 2018 pour réduire le volume des créances douteuses parvenant au recouvrement de seulement 15,5 millions de dinars auprès de 37 sociétés sur un total de 114,5 millions de dinars auprès de 237 entreprises, selon le Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier (HCCAF).

Le nombre des comptes gelés et leurs soldes ont également augmenté, au cours de la période 2015/2019, précise le rapport du HCCAF. En fait, la banque n’a pas réglé la situation de 9070 comptes gelés et a comptabilisé un montant de 12,7 millions de dinars au titre des commissions économisées.

En ce qui concerne sa filiale BH Recouvrement, les créances de 108 d’une valeur de 19,696 millions de dinars ont été cédées sans disponibilité de garanties, au cours de la période 2017/2019.

Le rapport souligne que la banque ne recourt pas à la justice contre les promoteurs immobiliers qui ne transfèrent pas les montants de vente de leurs locaux à la banque, et c’est ce qui explique que les nouveaux acheteurs ne peuvent pas obtenir les certificats de mainlevées.

Le HCCAF appelle la banque à accélérer l’achèvement des opérations de numérisation de ses clients notamment les promoteurs immobiliers, outre la correction des données de la base de données et la mise en place du projet d’audit interne dans les meilleurs délais.

Le rapport du comité souligne que malgré le taux de réformes (34%) menées, les clarifications et justifications fournies, la Banque est appelée à œuvrer à éviter le reste des défaillances ou à fournir des éclaircissements à propos desquelles 68 recommandations ont été formulées.

Ces recommandations visent principalement à accélérer l’achèvement des processus de numérotation des clients, en particulier les promoteurs immobiliers, à adopter une politique de gestion des risques de marché, de liquidité, de taux d’intérêt, à finaliser la mise à jour de la base de données des clients et à réaliser le projet d’audit interne, en veillant au respect des exigences de la Circulaire n° 1 de la Banque Centrale de 2022 et en inscrivant le taux appliqués sur les transferts intérieurs et sur le Système de gestion de l’actif et du passif dans les délais impartis.

Le HCCAF a décidé de poursuivrez le suivi du rapport d’audit, tout en invitant la Banque à parachever les procédures de réformes pour les recommandations restantes et à lui transmettre les résultats et les clarifications requises dans le cadre d’un deuxième suivi.

Il convient de rappeler que laBH BANk est une société anonyme tunisienne fondée en 1974 sous forme d’un fonds national d’épargne-logement. Elle est devenue une banque en 1989 sous la tutelle du ministère des Finances. Son capital est de 238 millions de dinars, auxquels l’Etat et le reste des actionnaires publics contribuent à hauteur de 55,6%.

