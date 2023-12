La députée Debbie Dingell (Démocrate -Michigan) a averti dimanche que le président Joe Biden a « beaucoup à faire » pour reconquérir les électeurs musulmans en 2024, alors qu’il perd le soutien des Américains d’origine arabe en raison de sa gestion de la guerre d’Israël dans la bande de Gaza.

Dingell a tenu ces propos après avoir été interrogée, lors d’une émission de la chaîne NBC Meet the Press, sur ce que Biden pouvait faire pour enrayer la chute de ses résultats auprès des électeurs arabes. La députée du Michigan a rappelé qu’elle avait vécu pendant 40 ans dans la ville de Dearborn, qui compte la plus grande population arabo-américaine de tous les États-Unis.

« Il y a donc beaucoup à faire, et c’est une question très sérieuse », a déclaré Dingell à la chaîne. « Je connais cette communauté. Elle souffre. Nous devons tous, dans ce pays, comprendre ce qui se passe à Gaza en ce moment ».

« Vous pouvez discuter le nombre des personnes tuées, mais 6 000 à 8 000 enfants ont été tués, 85 % des habitants de Gaza ont dû quitter leur maison, ils vivent dans des abris », a-t-elle ajouté avant de réitérer son appel à un cessez-le-feu.

Le Michigan compte plus d’Américains d’origine arabe que n’importe où ailleurs dans le pays, et la victoire dans cet État est essentielle pour permettre à Joe Biden de remporter la victoire en 2024. Ce sont les défaites de la candidate démocrate Hillary Clinton dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie qui ont propulsé l’ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016.

Néanmoins, Dingell et un certain nombre de ses collègues démocrates ont demandé aux États-Unis de faire pression sur Israël pour qu’il modifie la manière dont il mène sa guerre visant à démanteler le Hamas à l’intérieur de Gaza, guerre qui, selon le ministère de la santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a fait plus de 18 700 morts.

- Publicité-