Le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont discuté samedi de la campagne militaire d’Israël à Gaza, notamment de ses objectifs et de son déroulement, a indiqué la Maison Blanche.

« J’ai eu un long entretien avec Netanyahu aujourd’hui et il s’agit d’une conversation privée », a déclaré . Biden à la presse à Washington.

