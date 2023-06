Biden célèbre un nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et l’Inde

Le président américain Joe Biden a célébré jeudi un nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et l’Inde en accueillant en grande pompe à la Maison blanche le Premier ministre indien Narendra Modi, alors que Washington tente de contrer l’influence mondiale de la Chine.

Le partenariat entre Washington et New Delhi est « plus fort, plus étroit et plus dynamique que jamais dans l’histoire », a déclaré Joe Biden lors d’une conférence de presse commune avec son hôte, soulignant que les échanges entre les deux pays avaient doublé au cours de la décennie écoulée.

Narendra Modi a de son côté salué un « nouveau chapitre » dans le « partenariat stratégique » indo-américain, à l’issue d’un entretien dans le bureau ovale de la Maison blanche.

L’administration américaine a parallèlement annoncé de nombreux accords sur les semi-conducteurs, les minerais, la technologie, la coopération spatiale et militaire.

Certains de ces accords visent à diversifier les chaînes d’approvisionnement afin de réduire la dépendance à l’égard de la Chine. Les États-Unis cherchent également à contrer l’influence croissante de la Chine dans la région indo-pacifique en renforçant leurs liens de défense avec des pays comme l’Inde et l’Australie.

Joe Biden et Narendra Modi devaient aussi signer un accord pour permettre à General Electric de produire des moteurs d’avion destinés à équiper les avions de combat indien.