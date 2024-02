Biden dénigre Netanyahu en privé

Le président Joe Biden a exprimé sa frustration lors de récentes conversations privées, dont certaines avec des donateurs de sa campagne, au sujet de son incapacité à persuader Israël de modifier sa tactique militaire dans la bande de Gaza, et il a désigné le Premier ministre Benjamin Netanyahu comme le principal obstacle, selon cinq personnes directement au courant de ses commentaires, citées par NBC News.

Biden a déclaré qu’il essayait de convaincre Israël d’accepter un cessez-le-feu, mais que Netanyahu lui faisait vivre un enfer et qu’il était impossible de traiter avec lui, ont déclaré les personnes au fait des commentaires de Biden, qui ont toutes demandé à ne pas être nommées.

« Il estime simplement que cela suffit », a déclaré l’une de ces personnes à propos des opinions exprimées par Biden. « Il faut que cela cesse ».

Ces dernières semaines, Biden a parlé en privé de M. Netanyahu, un dirigeant qu’il connaît depuis des décennies, avec une franchise qui a surpris certains des destinataires de ses commentaires, selon des personnes qui leur sont familières. Les descriptions qu’il fait de ses relations avec Netanyahou sont parsemées de références méprisantes à Netanyahou, qu’il appelle « ce type », ont déclaré ces personnes. Et dans au moins trois cas récents, Biden a traité Netanyahu de « trou du cul », selon trois des personnes directement au courant de ses commentaires.

Depuis sa visite en Israël, Biden n’a cessé d’accroître sa frustration face à l’augmentation du nombre de victimes civiles palestiniennes à Gaza – qui s’élèverait aujourd’hui à 28 000 – et à la réticence de Netanyahou à rechercher un accord de paix à long terme.

La franchise des réflexions privées et non filtrées de Biden sur Netanyahou, ainsi que l’incapacité du premier ministre israélien à changer de tactique à Gaza, suggèrent que la dynamique entre les deux dirigeants pourrait être proche d’un point d’inflexion.

Les frustrations de Biden à l’égard de Netanyahou n’ont pas conduit à un changement majeur de politique. Il y a deux semaines, des fonctionnaires ont déclaré à NBC News que l’administration envisageait de retarder ou de ralentir les ventes d’armes américaines à Israël afin d’inciter Netanyahou à réduire les opérations militaires israéliennes à Gaza et à faire davantage pour protéger les civils.

- Publicité-