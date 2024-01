Biden dit travailler avec Israël pour réduire «considérablement» la présence de Tsahal à Gaza

La Maison Blanche a fait pression sur Israël pour qu’il réduise massivement sa présence militaire à Gaza, a déclaré lundi le président américain Joe Biden, alors que le secrétaire d’État Antony Blinken arrivait à Tel-Aviv pour rencontrer de hauts responsables au sujet de la transition vers une campagne de faible intensité dans l’enclave.

« Je travaille discrètement avec le gouvernement israélien pour l’amener à réduire et à se retirer de manière significative de Gaza », a déclaré Biden, dans ce qui a été l’une de ses déclarations les plus claires à ce jour, exprimant son désir de voir la guerre de Gaza prendre fin.

Il s’exprimait après que plusieurs manifestants appelant au « cessez-le-feu maintenant » ont interrompu ses remarques à l’église historique Mother Emanuel AME à Charleston, où le suprémaciste blanc avoué Dylann Roof a abattu neuf paroissiens noirs en 2015.

