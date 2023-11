Biden estime que la libération des 24 otages n’est « que le début » 

Le président américain Joe Biden a salué la première libération d’otages du Hamas dans le cadre d’un accord passée entre l’organisation terroriste et Israël.

« D’autres vont suivre », a assuré le président des États-Unis, « ce n’est qu’un début ».

Le président américain a par ailleurs estimé qu’il existait de « vraies chances » de prolonger la trêve de quatre jours.

« Nous promettons de travailler à la libération » des autres otages

« Aujourd’hui, soyons reconnaissants pour toutes les familles qui sont réunies et celles qui le seront bientôt », a dit le démocrate de 81 ans.

« Tous ces otages ont traversé une épreuve terrible et c’est pour eux le début d’un long parcours de guérison », a ajouté Joe Biden, en indiquant qu’ils étaient présents dans ses « prières ».

« Ces prochains jours, nous nous attendons à ce que des douzaines d’otages retrouvent leurs familles », a fait savoir le président américain.

« Nous nous souvenons aussi de ceux qui sont encore en captivité et nous promettons de travailler à leur libération », a-t-il dit en évoquant en particulier le sort de trois citoyennes américaines, dont une fillette de quatre ans, qui ne figurent pas dans le groupe de personnes libérées vendredi.

