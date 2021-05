Biden et Poutine se rencontreront le 16 juin à Genève

Le président américain Joe Biden rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine le 16 juin à Genève, en Suisse, a annoncé mardi la Maison Blanche.

- Publicité-

Ce premier tête-à-tête entre les deux hommes depuis l’arrivée de Joe Biden au pouvoir interviendra dans un climat de vives tensions entre Washington et Moscou, sur fond d’échanges de sanctions et d’accusations.

Il aura lieu dans la foulée, côté occidental, des réunions des dirigeants du G7 et de l’Otan qui feront la part belle à l’affichage d’un front commun anti-Moscou. « Les dirigeants aborderont un ensemble de questions urgentes, au moment où nous souhaitons rendre les relations entre les Etats-Unis et la Russie plus stables et prévisibles », a souligné Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, dans un bref communiqué.

De source américaine, on insiste sur le fait qu’une rencontre avec Vladimir Poutine n’est en aucun cas une récompenses pour ce dernier mais la façon la plus efficace de gérer les relations entre les deux pays, qui est difficile et devrait le rester.

Toujours de source américaine, on précise que la question du contrôle des armes nucléaires figurera en bonne place dans les discussions. Les programmes nucléaire de l’Iran et de la Corée du Nord, l’Arctique, le changement climatique ou encore la Syrie feront également partie des discussions lors de ce sommet.