Biden fragilisé par le blocage de l’obligation vaccinale et de sa réforme électorale

Le président américain Joe Biden a dû faire face à deux batailles jeudi 14 janvier, tentant alors de sauver du naufrage parlementaire sa vaste réforme électorale après avoir vu la Cour suprême bloquer son obligation vaccinale dans les entreprises privées.

- Publicité-

Il bataillait, pour sauver sa vaste réforme électorale, après avoir vu la Cour suprême bloquer son obligation vaccinale en entreprise, lors d’une journée noire qui expose crûment les limites de son pouvoir.

« J’espère que nous y arriverons mais je n’en suis pas sûr », a-t-il admis, visiblement tendu, à propos de sa grande loi devant protéger l’accès des Afro-Américains aux urnes.

Il s’était déplacé, ce qui est rarissime, au Capitole pour une réunion avec les sénateurs démocrates, consacrée au projet. « Si nous échouons la première fois, nous pouvons tenter une deuxième fois », a toutefois ajouté le président de 79 ans, qui continue à batailler.

Il a reçu dans la soirée le sénateur Joe Manchin et la sénatrice Kyrsten Sinema, deux démocrates modérés qui bloquent pour l’instant le projet.

Cette réunion, qui a duré environ une heure et 20 minutes et s’est terminée peu avant 19 h , a été « un échange de vues franc et respectueux sur les droits de vote », a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Joe Biden ne peut rien faire en revanche après la décision de la Cour suprême, qui a bloqué sa décision d’imposer soit le vaccin anti-Covid-19, soit des tests réguliers dans les entreprises de plus de 100 salariés. Il s’est dit « déçu ».

La mesure, chère à Joe Biden, était dénoncée comme un abus de pouvoir par les élus républicains. Dans un pays où seulement 62 % de la population est totalement vaccinée, la question révèle de profondes fractures politiques.

La haute juridiction a cependant validé l’obligation de vaccination pour les employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux.