Biden montre les muscles à l’international

L’aigle américain sort les serres. Joe Biden se montre ferme face à la Russie et la Chine et entend bien aborder, lui et son équipe, tous les sujets possibles avec ces deux pays, y compris les plus délicats, au cours de son mandat à la Maison Blanche.

Dernier événement en date: la réunion entre les chefs diplomates américain et chinois à Anchorage en Alaska où le secrétaire d’État Anthony Blinken a aussitôt abordé les sujets qui fâchent à l’occasion du premier face-à-face entre les deux pays qui se tient pendant deux jours.

L’équipe du nouveau président américain Joe Biden a néanmoins assuré vouloir être plus méthodique pour « coopérer » face aux défis communs comme le réchauffement climatique. Et surtout pour remporter la compétition stratégique avec la Chine, érigée en « plus grand défi géopolitique du XXIe siècle ». Le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale Jake Sullivan a ainsi assuré que les États-Unis ne voulaient pas d’un « conflit » avec la Chine mais étaient « ouverts à une compétition rude ».

Plus tôt cette semaine, c’est un autre moment de tension diplomatique qui a eu lieu cette fois-ci entre Washington et Moscou. Interrogé par un journaliste lui demandant si Vladimir Poutine était un « tueur », Joe Biden a répondu par l’affirmative. Des propos qu’il ne regrette pas selon la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki.

« C’est celui qui le dit qui l’est! », a lâché jeudi Vladimir Poutine selon des propos retransmis à la télévision russe: « Ce n’est pas juste une expression enfantine (…), nous voyons toujours en l’autre nos propres caractéristiques. »

Au-delà de ces piques, Moscou a fait savoir que les remarques du président américain étaient inacceptables à ses yeux. Joe Biden avait plus globalement tapé du poing sur la table face au dirigeant russe, disant vouloir lui faire « payer » l’ingérence dans les élections américaines de 2016 et 2020, que Moscou dément.