Biden ne s’attend pas  à une opération israélienne  à Rafah pendant les pourparlers sur les otages

Le président américain Joe Biden a semblé mettre en garde Israël contre le lancement d’une opération militaire à Rafah alors que les négociations sur la prise d’otages sont en cours.

À la question de savoir si Israël a présenté aux États-Unis un plan sur la façon dont il protégera les civils dans le cadre de l’opération prévue par Tsahal à Rafah, Biden a répondu : « J’ai fait valoir ce point, et j’insiste sur le fait qu’il faut un cessez-le-feu temporaire pour faire sortir les otages. J’espère toujours que cela pourra être fait. »

« En attendant, je ne prévois pas, j’espère que les Israéliens ne procéderont pas à une invasion massive du territoire », a déclaré Biden. « Je m’attends à ce que cela n’arrive pas. »

« Il faut un cessez-le-feu temporaire pour faire sortir ces otages. Nous sommes dans une situation où il y a des otages américains… Il n’y a pas que des Israéliens.

« Mon espoir et mon attente sont que nous obtiendrons cet accord sur les otages, que nous ramènerons les Américains chez eux. L’accord est en cours de négociation et nous allons voir où il nous mènera », a-t-il ajouté.

- Publicité-