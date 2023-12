Biden : Netanyahou doit « changer » de coalition ; Israël perd le soutien du monde « à cause des bombardements aveugles ».

Le président américain Joe Biden a déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahu devait changer la ligne dure de son gouvernement, qui a rendu très difficile le soutien de la communauté internationale à Israël dans la guerre contre le Hamas. Le président américain a également déclaré qu’Israël perdait le soutien de la communauté internationale en raison de ses « bombardements aveugles » à Gaza.

« C’est le gouvernement le plus conservateur de l’histoire d’Israël », a déclaré Biden lors d’une collecte de fonds à Washington, ajoutant que la coalition dirigée par Netanyahou « ne veut pas d’une solution à deux États » – la voie que Washington a préconisée après la guerre contre le Hamas.

Biden a déjà déclaré que le gouvernement de Netanyahou comprenait certains des membres les plus « extrémistes » qu’il ait jamais vus, mais il n’est pas allé jusqu’à demander un changement dans la composition de la coalition israélienne.

« M. Netanyahu est un bon ami, mais je pense qu’il doit changer », a déclaré Biden lors de l’événement organisé par Less Rosenberg, ancien président de l’AIPAC.

« Bibi comprend que la sécurité d’Israël peut reposer sur les États-Unis. Mais, à l’heure actuelle, Israël a plus que les États-Unis. Il a l’Union européenne, l’Europe, la plupart des pays du monde qui le soutiennent. Mais ils commencent à perdre ce soutien à cause des bombardements aveugles qui ont lieu ».

Le mois dernier, Biden avait également utilisé le mot « aveugle » pour décrire la campagne de bombardements d’Israël à Gaza. Toutefois, il faisait référence au début de la guerre et a indiqué que les forces militaires israéliennes étaient plus précises depuis. Les commentaires qu’il a formulés lors de la collecte de fonds révèlent qu’il ne pense plus que c’est le cas.

« Israël a une décision difficile à prendre. Bibi a une décision difficile à prendre », ajoute le président.

Biden a également déclaré que le premier ministre israélien « ne peut pas exclure la création d’un État palestinien à l’avenir ».

Plus tôt dans la journée,. Netanyahu a redoublé d’efforts pour s’opposer au retour de l’Autorité palestinienne dans la bande de Gaza.

- Publicité-