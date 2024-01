Biden perd patience vis-à-vis de Netenyahu

Le président Biden et d’autres hauts fonctionnaires américains sont de plus en plus frustrés par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son rejet de la plupart des demandes récentes de l’administration liées à la guerre à Gaza, ont déclaré à Axios quatre fonctionnaires américains ayant une connaissance directe de la question.

Après l’attaque du Hamas il y a 100 jours, Biden a apporté son soutien total à Israël, avec un appui militaire et diplomatique sans précédent, même s’il a subi un revers politique de la part d’une partie de sa base en cette année d’élections. Ce soutien s’est largement maintenu en public, mais en coulisses, des signes de plus en plus évidents montrent que Biden perd patience, ont indiqué les responsables américains.

« La situation est déplorable et nous sommes coincés. La patience du président est à bout », a déclaré un fonctionnaire américain à Axios.

« A chaque étape, Netanyahu a fait un doigt d’honneur à Biden », a déclaré à Axios le sénateur Chris Van Hollen (D-Md.), qui a été en contact étroit avec les responsables américains au sujet de la guerre. « Ils plaident auprès de la coalition Netanyahou, mais se font gifler encore et encore.

Biden n’a pas parlé à Netanyahu au cours des 20 jours qui ont suivi un entretien tendu le 23 décembre, que Biden, frustré, a terminé par ces mots : « Cette conversation est terminée » : « Cette conversation est terminée. Ils s’étaient parlé presque tous les deux jours pendant les deux premiers mois de la guerre.

Avant que Biden ne raccroche, Netanyahu avait rejeté sa demande qu’Israël débloque les recettes fiscales palestiniennes qu’il retient.

Le porte-parole du Conseil national de sécurité (NSC), John Kirby, a tenté de minimiser cet épisode déclarant aux journalistes mercredi que « cela ne dit rien » sur l’état des relations.

Mais les signes d’irritation sont de plus en plus nombreux. « La frustration est immense », a déclaré un officiel américain.

Outre la question des recettes fiscales, Biden et ses conseillers estiment qu’Israël n’en fait pas assez pour permettre à l’aide humanitaire d’entrer dans la bande de Gaza.

Ils sont également frustrés par le refus de Netanyahou de discuter sérieusement des plans pour le lendemain de la guerre et par son rejet du plan américain visant à donner un rôle à une Autorité palestinienne réformée dans la bande de Gaza post-Hamas.

Les responsables américains craignent de plus en plus qu’Israël ne respecte pas son calendrier de transition vers des opérations de faible intensité à Gaza d’ici la fin du mois de janvier, compte tenu de la situation à Gaza, en particulier dans la ville de Khan Younis, au sud du pays.

Si Israël ne réduit pas de manière significative ses opérations à Gaza- ce que les responsables américains ont demandé avec insistance dans l’espoir de réduire le nombre de victimes palestiniennes – il sera probablement de plus en plus difficile pour Biden de maintenir le même niveau de soutien à la campagne militaire d’Israël.

Interrogé sur ces frustrations, un porte-parole du NSC a déclaré à Axios que l’administration « se concentre sur le fait de s’assurer qu’Israël peut se défendre contre le Hamas », cherchant à augmenter l’aide à Gaza « pour soulager les victimes palestiniennes ».

- Publicité-