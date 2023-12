Biden presse Netanyahou de protéger les civils dans la bande de Gaza

Le président américain Joe Biden a appelé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à « protéger » les civils dans la bande de Gaza, où Israël poursuit ses bombardements et son offensive terrestre, a déclaré dans un communiqué la Maison-Blanche. « Le président a souligné le besoin crucial de protéger la population civile, dont ceux qui contribuent aux opérations d’aide humanitaire, et l’importance de permettre aux civils de quitter en sécurité les zones où les combats continuent de se dérouler », selon le communiqué.

Cette conversation a eu lieu au lendemain de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d’une résolution qui « exige de toutes les parties qu’elles autorisent et facilitent l’acheminement immédiat, sûr et sans entrave d’une aide humanitaire à grande échelle » dans la bande de Gaza, sans toutefois appeler à un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Plus tôt dans la journée, Joe Biden avait dit aux journalistes de la Maison-Blanche qu’il avait eu une « longue discussion » avec Benyamin Netanyahou, qu’il avait qualifiée de « conversation privée ». En réponse à une question complémentaire, Joe Biden a déclaré : « Je n’ai pas demandé de cessez-le-feu. » Selon le communiqué de la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont discuté des « objectifs et du phasage » de la campagne militaire israélienne ainsi que de questions de sécurité.

