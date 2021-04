Biden renoue avec la Palestine

Les Etats-Unis ont annoncé la reprise de leur aide aux Palestiniens, interrompue sous la présidence de Donald Trump, une décision à laquelle s’est immédiatement opposé l’ambassadeur d’Israël à Washington.

Cette aide à l’agence de l’ONU qui s’occupe des réfugiés palestiniens atteindra 235 millions de dollars. En détail, les Etats-Unis contribueront de nouveau au financement de cette agence à hauteur de 150 millions de dollars. Washington versera aussi 75 millions de dollars pour le développement et l’économie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et 10 millions de dollars pour le processus de paix.

« L’aide américaine au peuple palestinien sert les intérêts et les valeurs des Etats-Unis. Elle apporte une aide cruciale à ceux qui en ont besoin, favorise le développement économique et soutient le dialogue israélo-palestinien, la coordination de la sécurité et la stabilité », a justifié le secrétaire d’Etat Antony Blinken dans un communiqué.

L’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, Gilad Erdan, a dans la foulée exprimé sa « déception » et son « désaccord ».

Les Etats-Unis auraient dû « d’abord s’assurer que certaines réformes soient accomplies, visant notamment à mettre un terme à l’incitation (à l’antisémitisme) et à retirer les contenus antisémites des programmes scolaires », a-t-il ajouté.

Sur une autre question clé du dossier israélo-palestinien, le président Joe Biden a réitéré mercredi son soutien à une solution à deux Etats, qui avait été remise en cause par Donald Trump.