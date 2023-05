Biden reprend les âpres négociations sur la dette

Joe Biden et Kevin McCarthy, son principal opposant républicain quant au plafond de la dette, vont reprendre lundi les discussions après un weekend de blocage, pour tenter de trouver rapidement un accord et éviter un dangereux défaut de paiement des Etats-Unis.

Le président américain, à peine rentré du Japon où il participait au sommet du G7, doit recevoir lundi dans la journée le chef républicain de la Chambre des représentants.

Les deux hommes se sont parlé dimanche, alors que Joe Biden se trouvait à bord de son avion pour rentrer à Washington. Kevin McCarthy a évoqué une discussion « productive », selon des médias américains, indiquant que les équipes des deux camps ont, dans la foulée, repris les discussions.

Ce signal positif est le premier depuis que, vendredi, une rencontre entre négociateurs démocrates et républicains, à la Maison Blanche mais sans Joe Biden, déjà en route vers Hiroshima, a tourné au vinaigre.

Car les républicains exigent, pour donner leur feu vert, une réduction des dépenses fédérales. L’administration Biden refuse, et propose de son côté de réduire certaines dépenses tout en augmentant les impôts pour les plus riches et les entreprises.

« Washington ne peut pas continuer à dépenser de l’argent que nous n’avons pas », a lancé dans un tweet Kevin McCarthy.

Joe Biden a lui averti qu’il refuserait un accord « qui protège des milliards (de dollars) de subventions pour les grandes sociétés pétrolières tout en mettant en danger les soins de santé de 21 millions d’Américains. Ou qui protège les riches fraudeurs fiscaux tout en mettant en danger l’aide alimentaire pour un million d’Américains ».