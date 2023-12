Biden s’aliénerait les jeunes électeurs à cause de sa gestion du conflit à Gaza, selon un sondage

La gestion par Joe Biden du rôle des États-Unis dans le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est profondément impopulaire, en partie à cause d’une grave fracture entre les générations d’Américains concernant la guerre.

Un nouveau sondage réalisé par le New York Times et le Siena College montre que Biden est à la traîne par rapport à son adversaire prévu pour 2020, Donald Trump, lorsqu’on demande aux Américains à quel homme politique ils feraient le plus confiance pour diriger les États-Unis dans la crise. Ce résultat souligne à quel point les chiffres du président sortant sont mauvais auprès des électeurs de son propre parti, alors qu’il se dirige vers une année électorale où les Républicains, mais aussi les Démocrates, lui demandent de se retirer et de laisser un candidat plus jeune se présenter.

Le soutien de Biden auprès des jeunes électeurs s’effondre. Près de trois électeurs sur quatre âgés de 18 à 29 ans déclarent qu’ils désapprouvent la manière dont Biden a géré le conflit – un signe désolant pour un président sortant qui doit consolider une coalition qui, en 2020, avait bénéficié d’une forte augmentation du vote des jeunes. Une analyse de l’université de Tufts a révélé que le pourcentage de jeunes électeurs ayant participé au scrutin en 2020 a augmenté de 11 points par rapport au cycle électoral précédent.

La raison de la désillusion des jeunes partisans de Biden sur cette question est claire : les milléniaux et la génération Z sont plus largement opposés à la manière dont le gouvernement israélien gère le conflit, qui a fait plus de 19 000 morts.

- Publicité-