Biden torpille le «contrat du siècle» entre la France et l’Australie sur 12 sous-marins

Coup de Trafalgar dans le Pacifique pour la diplomatie française et sa filière d’armement. L’Australie a renoncé au «contrat du siècle», qui prévoyait la construction de douze sous-marins d’attaque par le chantier Naval Group pour plus de 30 milliards d’euros, au profit d’un nouvel ambitieux pacte de sécurité avec les États-Unis de Joe Biden, et le Royaume-Uni de Boris Johnson, visant à contenir la montée en puissance dans la Chine dans la région.

- Publicité-

Le nouvel accord dévoilé mercredi par le président américain, lors d’un sommet trilatéral par vidéo interposée, avec le premier ministre australien Scott Morrison, et son homologue britannique Boris Johnson prévoit de doter la Marine australienne de huit sous-marins à propulsion atomique, capable de patrouiller à longue distance, jusqu’en mer de Chine du sud, ou au large de Taïwan.