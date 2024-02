Biden traitera avec Netanyahou avec un « amour vache « , prévient un fonctionnaire américain

Alors que le président Joe Biden met l’accent sur la conclusion d’un nouvel accord de libération d’otages avec le Hamas, peut-être pour améliorer son pronostic politique avant les élections de novembre, les responsables israéliens pensent que Netanyahu sera contraint d’envoyer une délégation israélienne au Caire et de poursuivre les efforts humanitaires en introduisant 200 camions d’aide dans l’enclave chaque jour.

Dimanche soir, à la suite d’une conversation au cours de laquelle le président américain Joe Biden a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahu d’envoyer une délégation israélienne aux négociations sur la libération des otages qui se déroulent actuellement au Caire, un responsable de l’administration Biden a déclaré que le président était déterminé à parvenir à un accord entre Israël et le Hamas, affirmant que l’échec n’était pas une option, et ajoutant qu’il traiterait avec Netanyahu avec » tough love »( amour vache), rapporte Yediot aharonot.

Biden y voit l’occasion de parvenir à un cessez-le-feu humanitaire et, éventuellement, de mettre un terme aux efforts d’Israël pour mener une opération militaire à Rafah. Au cours de sa conversation avec le premier ministre israélien, Biden a souligné qu’il craignait qu’une telle opération ne conduise à un désastre, étant donné que plus d’un million de réfugiés palestiniens sont actuellement retranchés dans la région, vivant pour la plupart dans des tentes. En outre, ils ont discuté de l’aide humanitaire qui entre dans la bande de Gaza, Biden soulignant que 200 camions doivent pouvoir entrer dans l’enclave chaque jour.

