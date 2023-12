Biden visé par une enquête en destitution ouverte par le Congrès

Le Congrès américain a approuvé mercredi l’ouverture formelle d’une enquête en destitution (impeachment) de Joe Biden, motivée par les affaires controversées du fils du président à l’étranger, mais jugée complètement infondée par les démocrates.

Cette procédure n’a quasiment aucune chance d’aboutir, mais pourrait se transformer en casse-tête pour la Maison Blanche avant la présidentielle de novembre 2024, à laquelle Joe Biden est candidat.

Les membres du Parti républicain accusent le dirigeant démocrate d’avoir usé de son influence lorsqu’il était vice-président de Barack Obama (2009-2017) pour permettre à son fils de faire des affaires douteuses en Chine et en Ukraine.

« Joe Biden a menti de façon répétée au peuple américain », a accusé le chef de la commission d’enquête de la Chambre, James Comer, depuis l’hémicycle.

Le président, les démocrates, et son fils nient ces accusations en bloc. « Mon père n’a jamais été impliqué financièrement dans mes affaires », a balayé Hunter Biden, devenu une cible privilégiée de la droite, lors d’une rare conférence de presse mercredi.

Présent devant le Congrès américain, le quinquagénaire, au passé marqué par les addictions et inculpé dans deux dossiers par la justice, a reconnu avoir fait « des erreurs » dans sa vie. Mais il a accusé « les trumpistes » d’avoir tenté de le « déshumaniser », pour « nuire » à son père. Il a refusé pour cette raison de participer à une audition à huis clos organisée par les républicains, qui l’avaient assigné à comparaître au Capitole mercredi.

Le président de 81 ans a toujours soutenu publiquement son fils, répétant souvent être « fier » de lui.

