Biélorussie : L’Union européenne prévoit de nouvelles sanctions

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé, dans une interview au Journal du dimanche daté du 14 novembre, que de nouvelles sanctions seront prises, lundi à Bruxelles, à l’encontre de la Biélorussie, accusée d’instrumentaliser la question des migrants.

Un peu plus tard dans la journée, la police polonaise a déclaré sur Twitter que cinquante migrants ont traversé samedi la frontière, fortement gardée, de l’Union européenne (UE) et de l’OTAN, près du village de Starzyna. Ils ont tous été arrêtés par la suite, ont déclaré les gardes-frontières, ajoutant qu’ils remarquent qu’« une plus grande tentative de franchir la frontière aujourd’hui » se dessine.

Des milliers de migrants du Moyen-Orient campent à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, ce qui mène les relations entre l’UE et les États-Unis, d’un côté, et la Biélorussie, soutenue par la Russie, son alliée, de l’autre, à une impasse.