Bientôt, régularisation des occupants des immeubles relevant des biens des étrangers

Le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières , Ghazi Chaouachi a souligné , lors d’une visite d’inspection effectuée mercredi à la Direction générale des biens des étrangers, la nécessité d’accélérer le traitement des dossiers relatifs à la régularisation des occupants des immeubles relevant des biens des étrangers surtout ceux issus des couches sociales démunies, et ce, à travers la mise en place d’une fourchette de prix de cession raisonnable surtout dans le grand Tunis où le nombre des immeubles est important.

Le ministre a demandé aux chargés du dossier de cession de ces biens d’établir dans les plus brefs délais des statistiques actualisées des immeubles concernés accompagnés par les estimations des experts concernant leur cout réel à fin de prendre rapidement les décisions adéquates au sujet de ces immeubles dans la transparence totale.

Il a insisté d’un autre côté sur l’examen des doléances des citoyens surtout les requêtes concernant certains gérants immobiliers en rapport avec les biens des étrangers dans le but de couper court aux dépassements et manquements possible.

D’autre part, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de la coordination continue avec la SNIT au sujet des biens des étrangers d’une manière plus profonde en se penchant surtout sur les réformes organisationnelles et législatives qui sont devenues imminentes.