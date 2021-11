Bientôt, un label pour l’entreprise respectueuse des droits du consommateur

L’Organisation tunisienne d’information des consommateurs (OTIC) créera prochainement un label pour l’entreprise qui respecte les droits du consommateur, a annoncé son président Lotfi Riahi.

- Publicité-

Ce label, qui sera lancé en partenariat avec l’entreprise « AM Media Plus », sera axé sur la stratégie de responsabilité sociétale et « marketing sociétal ». Il est destiné aux entreprises publiques et privées opérant dans tous les secteurs d’activité et désirant adopter des stratégies de marketing RSE, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Tunis..

L’entreprise s’engage, à travers ce label, à respecter les huit droits du consommateur à savoir les droits relatifs à la sécurité, à la garantie, à l’information sur les caractéristiques du produit, au choix, à la renonciation, à l’indemnisation, et à l’obtention d’une facture.

Les entreprises intéressées par ce label bénéficieront d’un accompagnement gratuit. L’objectif est d’aider l’entreprise à améliorer la qualité de ses produits et de ses services, pour fidéliser le consommateur tout en préservant l’image de marque de l’entreprise.

Riahi a fait savoir que l’OTIC prépare un cahier de charges sur ce label en vue de lancer bientôt un appel à candidature aux entreprises qui veulent l’introduire.

Pour sa part, l’entreprise « AM Media Plus », lancera deux prix nationaux, baptisés « le meilleur produit engagé éco-responsable » et celui de la « meilleure entreprise RSE », selon la Directrice générale de « AM Media Plus », Manel Arfa. Ces prix seront attribués dans le cadre d’un concours.

L’entreprise tunisienne « AM Media Plus » qui a débuté ses activités en 2020, propose aux entreprises un service d’ aide à l’adoption des stratégies RSE.