Bientôt un nouveau ferry Sfax-Kerkennah

Le parc de la société nouvelle de transport de Kerkennah (SONOTRAK) sera consolidé, cet été, par l’entrée en service d’un nouveau bac pour le transport des voyageurs entre l’île de Kerkennah et la ville de Sfax.

Le cout d’acquisition de ce nouveau “Loud”, dont la vitesse est beaucoup plus supérieure qu’une embarcation ordinaire, est estimé à 5 millions de dinars, a indiqué le PDG de SONOTRAK Abdelmajid Khcharem.

Grâce à ce nouveau ferry Sfax-Kerkennah, qui aura une capacité de transport de 80 voyageurs, les navettes maritimes seront renforcées entre les deux villes et effectuées en mois de 30 minutes, a affirmé la même source.