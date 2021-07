Bientôt une équipe mobile pour vacciner la population dans les régions intérieures

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertégi, a indiqué, vendredi, qu’une équipe mobile chargée de la vaccination anti-Covid se déplacera prochainement dans les régions intérieures pour vacciner la population et sensibiliser les récalcitrants à l’importance de la couverture vaccinale.

Présidant, à Gabès, la réunion de la commission régionale de lutte contre le nouveau coronavirus, le ministre a souligné l’importance de créer davantage de centres de vaccination dans la région.

« La santé militaire peut aider à l’installation d’un hôpital de campagne dans les locaux de la Foire internationale de Gabès », a-t-il dit.

Auparavant, le ministre avait suivi l’opération de vaccination effectuée à la Maison de Jeunes de Gabès et pris connaissance des efforts déployés pour lutter contre la pandémie au centre hospitalo-universitaire de Gabès et à l’hôpital militaire de la région.

Le ministre a écouté les préoccupations de certains cadres du gouvernorat de Gabès qui ont déploré « la politique d’atermoiement adoptée par le gouvernement envers la région et ses habitants ». Ils ont, dans ce sens, critiqué la non-exécution des mesures et projets convenus, dont celui du nouvel hôpital universitaire et la ville industrielle intégrée et écologique.

Ils ont insisté sur la nécessité de développer le secteur sanitaire qui « souffre d’insuffisances réelles » au niveau de l’infrastructure et des ressources humaines, surtout en matière de médecine de spécialité.