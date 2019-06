«Bigame» depuis samedi soir, Youssef Chahed s’est offert un «deuxième bureau», Les retraités, des laissés-pour compte. La galère au quotidien !, C’est bon pour les jeunes, bon pour le devenir de la nation

Hi Tech L’ANSI met en garde L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) a attiré l’attention, mercredi, quant à l’apparition ” d’une nouvelle faille ” menaçant les usagers du système de fonctionnement ” Microsoft Windows ” Ooredoo a pensé aux mama Ooredoo Tunisie met les mamans à l’honneur et lance le jeu « Fête des mères », permettant ainsi à ses abonnés de gagner des prix exceptionnels. Les gagnants pourront offrir à leurs Google et Android coupent Google ne fournira plus de logiciels, de matériel informatique et de service technique à Huawei à l’exception des services disponibles en open source, rapporte Reuters. L’administration Trump a placé jeudi

Finances Le Tunindex signe une hau L’analyse boursière hebdomadaire pour la semaine du 13 au 17 mai 2019 indique que profitant de la relative embellie du secteur bancaire, le Tunindex a enregistré une hausse hebdomadaire de Bourse de Tunis : Nette h Le TUNINDEX dépasse la barre de 7.000 points, mercredi, avec un gain pour l’indice de 0.64% , dans un volume transactionnel de l’ordre de 2.7 58 MTND, selon l’intermédiaire en Hausse de 10,76% des reve Les revenus consolidés du groupe SOMOCER, ont atteint 128,9 MD au terme de l’exercice 2018, enregistrant une progression de 10,76%, a indiqué, mardi, l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).