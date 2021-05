Bill Gates et sa femme Melinda annoncent leur divorce

« Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. » C’est par cette phrase simple, annonçant leur divorce, que commence le communiqué commun de Bill et Melinda Gates, publié sur leurs comptes Twitter respectifs, lundi 3 mai.

Le milliardaire cofondateur de Microsoft, et sa femme, qui résident dans l’Etat de Washington, vont divorcer après vingt-sept ans de mariage, et vingt ans de travail commun au sein de leur fondation.

Les Gates, qui ont trois enfants, ont annoncé qu’ils continueraient à « travailler ensemble au sein de leur fondation », la Bill and Melinda Gates Foundation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies, mais qu’ils ne pensaient « plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple ».

Même s’ils continueront à œuvrer ensemble au sein de leur fondation, qu’ils coprésident aux côtés de Warren Buffett, leur divorce pourrait entraîner des changements dans la façon dont elle est financée, avançaient certains observateurs. On ignore notamment si Bill Gates continuera à l’alimenter en fonds aussi régulièrement qu’il le faisait jusqu’ici.