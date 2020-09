Birches LLC et Paymed, partenaires RH en Tunisie et Afrique du Nord

Le groupe Birches LLC, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions RH et d’enquêtes sur la rémunération totale, et PAYMED Consulting, un des principaux cabinets de conseil en RH d’Afrique du Nord, ont formé un partenariat stratégique, avec effet immédiat.

PAYMED opérera sous le nom de Birches Group North Africa, et assurera la promotion, la commercialisation et le soutien d’un large éventail de solutions et de services en matière de ressources humaines du groupe Birches, notamment la plateforme Community™ et les enquêtes multisectorielles sur la rémunération et les avantages sociaux du groupe Birches dans la région. PAYMED et Birches Group collaboreront également pour répondre conjointement aux besoins des clients en Afrique du Nord, notamment en Tunisie, où se trouve le siège de PAYMED, ainsi qu’en Algérie, en Égypte, en Libye et au Maroc.

« Nous sommes très heureux de nous associer à PAYMED Consulting et de développer nos activités en Afrique du Nord », a déclaré Warren Heaps, partenaire du Birches Group. « PAYMED est une société de conseil très respectée sur le marché nord-africain, avec d’excellents résultats en matière de service aux clients. Nous pensons que la combinaison de PAYMED et de Birches Group permettra d’accroître fortement la capacité des deux sociétés à servir les entreprises en croissance et les multinationales de la région. Nous partageons un point de vue commun sur la manière d’élever la fonction des ressources humaines dans la région au rang de fonction commerciale stratégique ».

Haykel Barbouch, directeur associé de PAYMED, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat. PAYMED a servi avec succès la région de l’Afrique du Nord depuis 2012, et maintenant nous allons continuer à fournir à nos clients une large gamme de services en tant que Birches Group North Africa. Nous sommes particulièrement impatients de représenter les études de marché du Birches Group et la plateforme de classe mondiale Community™, qui comprend des solutions innovantes pour l’évaluation des emplois, l’évaluation des compétences et la gestion des performances. Nous sommes impatients de travailler ensemble sur des projets qui serviront les intérêts de nos clients ».

Les entreprises vont commencer à travailler ensemble pour servir les clients en Afrique du Nord immédiatement.